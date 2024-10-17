Как бы выглядел ваш ужин, если бы его приготовили знаменитые художники

Хорошо, когда каждый занимается своим делом, повара готовят, а художники рисуют, но что если… Фотограф из Сан-Франциско Ханна Ротштейн (Hannah Rothstein) создала проект под названием Thanksgiving Special («Особый День благодарения»).
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