Без права на ошибку: фильм о легендарном командире «Альфы» показали в Москве

В кинотеатре «Октябрь» прошла громкая премьера фильма «Командир». Лента рассказывает о событиях 88-го года, когда террористы в Орджоникидзе, это современный Владикавказ, захватили автобус с детьми - учениками четвертого класса.
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