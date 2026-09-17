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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Себастьян Феттель: «Гонки в 2026-м захватывающие, но я не со всем согласен с пилотажной точки зрения»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель ответил на вопрос о впечатлениях от «Формулы-1» 2026 года и машин нового поколения.

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