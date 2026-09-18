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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гершон Ябуселе и еще пять игроков Евролиги заработают в новом сезоне больше, чем Леброн Джеймс

Звездный форвард Леброн Джеймс в межсезонье заключил с «Филадельфией» двухлетний контракт, по которому его зарплата составит 3,8 млн долларов.

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