Захарова связала задержание Дурова в Париже с вмешательством в выборы в Румынии

www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra/news.ru Основателя мессенджера Telegram задержали в Париже в августе 2024 года для управления выборами в Румынии, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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