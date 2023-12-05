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Тайные переговоры

Тайные переговоры

ФОТО: MATTHIAS RIETSCHEL/DPA/GLOBALLOOKPRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ ТАЙНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ МОСКВЫ И КИЕВА: ДОКТОР КОМАРОВСКИЙ ПРИЗВАЛ АМПУТИРОВАТЬ УКРАИНУ Знаменитый телеведущий и педиатр призвал власти ампутировать Незалежной конечности, жена Зеленского призналась в том, что хочет, чтобы муж ушёл с поста, пропагандист Гордон* говорит, что мирные переговоры нужно было проводить ещё год назад.

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