Заноза

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  • Андрей Бодибилдер
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    Террор нацистам по всей Европе!!!Сатановский подск...
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"Салюты" в Бахмуте и Слово перед боем. Маршрут Путина открыл новую страницу спецоперации

"Салюты" в Бахмуте и Слово перед боем. Маршрут Путина открыл новую страницу спецоперации

Владимир Путин приехал в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику неспроста. Почему глава государства избрал для поездки именно эти новые регионы? Ответ на этот вопрос дают карты боевых действий, находящиеся в открытом сетевом доступе.

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