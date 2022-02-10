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Видео: 4-летний мальчик пропал на вокзале, но только через 25 лет смог найти свой дом

Видео: 4-летний мальчик пропал на вокзале, но только через 25 лет смог найти свой дом

Маленький индийский мальчик случайно уехал на поезде на другой конец страны, и только через 25 лет его семья узнала, что с ним произошло и как он жил все эти годы.

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