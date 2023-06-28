СССР-Россия

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Провал мятежа

Провал мятежа

«Поход на Москву» отрядов ЧВК «Вагнер» не состоялся Андрей Соколов    Бойцы ЧВК «Вагнер» разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря, говорится в распространенном сообщении пресс-службы главы группы Евгения Пригожина в Telegram-канале.

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