Провал мятежа

«Поход на Москву» отрядов ЧВК «Вагнер» не состоялся Андрей Соколов Бойцы ЧВК «Вагнер» разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря, говорится в распространенном сообщении пресс-службы главы группы Евгения Пригожина в Telegram-канале.