CNN: предстоящие переговоры вряд ли принесут результаты и являются шоу для Трампа

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли принесут результат, и направлены в первую очередь на то, чтобы "умиротворить" президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал обеим сторонам.
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