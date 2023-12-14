Марочко: Солдаты ВСУ погибли, пытаясь выстрелить испорченным снарядом

В ходе обстрела позиций российской армии на севере ЛНР трое минометчиков Вооруженных сил Украины погибли по причине разорвавшегося снаряда в стволе орудия, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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