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Авторка манифеста «чипированных квиров будущего» получила президентский грант

Авторка манифеста «чипированных квиров будущего» получила президентский грант

  Ничто так не подрывает авторитет любой власти, как ее раздвоение на «говорю одно, делаю противоположное».

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Boris Janovsky
https://www.youtube.com/watch?v=ZIX19QRR43o Все давно уже сказано.
СанСаныч Демченко
Интересное кино!! В стране есть хозяин..или это проходной двор.территория для зарабатывания бабла??
Richard B Riddick
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2172716
Светлана Митленко
Правильно говорит Шойгу. Идет наступление по всем фронтам! И если русский народ не объединится, то проиграет.
СанСаныч Демченко
С Митленко....Ну-да, ну -да И это он увидел на 30 году дерибана страны..Ясновидец!!!
СанСаныч Демченко

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