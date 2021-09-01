Авторка манифеста «чипированных квиров будущего» получила президентский грант

ВМЕСТЕ - легче ВСЁПолитикаАвторка манифеста «чипированных квиров будущего» получила президентский грант Ничто так не подрывает авторитет любой власти, как ее раздвоение на «говорю одно, делаю противоположное».Вернуться к статье6НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBoris Janovskyhttps://www.youtube.com/watch?v=ZIX19QRR43o Все давно уже сказано.СанСаныч ДемченкоИнтересное кино!! В стране есть хозяин..или это проходной двор.территория для зарабатывания бабла??Richard B Riddickhttps://video.mirtesen.ru/videos/personal/2172716Светлана МитленкоПравильно говорит Шойгу. Идет наступление по всем фронтам! И если русский народ не объединится, то проиграет.СанСаныч ДемченкоС Митленко....Ну-да, ну -да И это он увидел на 30 году дерибана страны..Ясновидец!!!СанСаныч ДемченкоКомментировать
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