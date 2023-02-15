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Макрон решил задавить Россию международным авторитетом

Макрон решил задавить Россию международным авторитетом

Предложенная президентом Франции мирная конференция без участия Москвы — просто еще один способ давления на РФ Анна Седова На фото: президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо) во время встречи в Елисейском дворце (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Борис Шмелев Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести мирную конференцию по вопросу урегулирования на Украине, «прочным фундаментом» которой станет «формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским.

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