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Попова: целью подрыва Каховской ГЭС была угроза биологической безопасности

Попова: целью подрыва Каховской ГЭС была угроза биологической безопасности

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что подрыв Каховской ГЭС был направлен на формирование угрозы биологической безопасности, однако благодаря работе специалистов удалось избежать любых осложнений эпидемиологического характера.

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