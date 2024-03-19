Жители 6 улиц центра Тамбова останутся без электричества 19 марта

В Тамбов после небольшой паузы в конце прошлой недели возвращается отключение электроэнергии. По информации АО «ОРЭС-Тамбов», в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.