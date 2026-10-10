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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Масвидаль и Аскрен встретились на подкасте и обсудили нокаут за пять секунд в их бою

Хорхе Масвидаль и Бен Аскрен встретились на подкасте. В июле 2019-го Масвидаль победил Аскрена за пять секунд – это самый быстрый нокаут в истории UFC.

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