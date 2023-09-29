В Канаде закрыли фонд ветерана СС Хунки после обращения посольства России

Скандал с 98-летним нацистом произошел из-за приглашения его в канадский парламент во время визита ЗеленскогоУниверситет Альберты в Канаде решил закрыть образовательный фонд имени ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки спустя несколько часов после обращения посольства России.