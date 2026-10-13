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Царьград

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В Ростове перекроют переулок Братский на 40 дней из-за монтажа фонарей

В Ростове перекроют переулок Братский на 40 дней из-за монтажа фонарей

С 1 ноября по 10 декабря 2026 года в Ростове-на-Дону ограничат движение по переулку Братскому на участке от Пушкинской улицы до улицы Согласия, где будут прокладывать сети наружного освещения.

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