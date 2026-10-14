История в фотографиях зачастую гораздо познавательней длинных описаний и размышлений. Это просто немой свидетель происшедшего события, важного, исторического и не очень.
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