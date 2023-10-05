Строительство кампуса мирового уровня НГУ идёт с опережением графика

Ранее обозначенные сроки завершения строительства остаются актуальными.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в совещании, посвящённому теме реализации проектов по созданию сети современных кампусов в городах России.
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