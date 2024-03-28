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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Stellar Blade для PlayStation 5 выйдет без фоторежима на старте — разработчики назвали п...

Stellar Blade для PlayStation 5 выйдет без фоторежима на старте — разработчики назвали п...

Stellar Blade для PlayStation 5 выйдет без фоторежима на старте — разработчики назвали причинуВ грядущей приключенческом экшене Stellar Blade от южнокорейской студии Shift Up и PlayStation Studios на момент выхода не будет фоторежима.

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