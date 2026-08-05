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LLM научились автоматически аннотировать графы атрибуции в языковых моделях

LLM научились автоматически аннотировать графы атрибуции в языковых моделях

Метод circuit tracing позволяет заглянуть во внутренние вычисления языковых моделей, но требует кропотливой ручной работы: отдельные признаки и нейроны нужно объединять в суперузлы — смысловые блоки, которые удобно анализировать.

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