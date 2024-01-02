Турция ответила на сообщения о пропуске минных тральщиков для Украины

Власти Турции опровергли сообщения о пропуске в Черное море кораблей для Украины Власти Турции опровергли сообщения о пропуске в Черное море минных тральщиков для Украины — власти страны сообщили, что строго придерживаются положений Конвенции Монтре.
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