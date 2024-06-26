Гитарист Пугачёвой Левшин объяснил, почему Ротару поддержала ВСУ

Певица София Ротару значительно изменила своё отношение к России после потери супруга, заявил заслуженный артист РФ, гитарист Аллы Пугачевой, солист легендарных ВИА «Коробейники» и группы «Рецитал» Александр Левшин.
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