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Инфляция в Германии впервые за 3 года оказалась ниже 2%

Инфляция в Германии впервые за 3 года оказалась ниже 2%

В Германии инфляция в августе впервые с марта 2021 года опустилась ниже 2% и составила 1,9% в годовом исчислении, 11 сентября пишет немецкий новостной портал Berlin 24/7 со ссылкой на данные федерального статистического управления страны.

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