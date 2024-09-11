Инфляция в Германии впервые за 3 года оказалась ниже 2%

В Германии инфляция в августе впервые с марта 2021 года опустилась ниже 2% и составила 1,9% в годовом исчислении, 11 сентября пишет немецкий новостной портал Berlin 24/7 со ссылкой на данные федерального статистического управления страны.
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