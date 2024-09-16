Правительство утвердило правила получения остатка маткапитала единовременной выплатой По инициативе Президента семьи с детьми смогут получить остаток средств материнского капитала, не превышающий 10 тыс.
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Правительство утвердило правила получения остатка маткапитала единовременной выплатой По инициативе Президента семьи с детьми смогут получить остаток средств материнского капитала, не превышающий 10 тыс.