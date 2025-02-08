Путин поручил отменить НДС для некоторых товаров

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) передачи продовольствия и товаров организациям, деятельность которых направлена на благотворительность.
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