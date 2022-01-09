Возвращение Порошенко

Украина рискует оказаться на пороге нового Майдана События, разворачивающиеся на территории Казахстана, сместили вектор всеобщего внимания и заставили нас хотя бы и на время но все же забыть о готовящейся к отражению «российской агрессии» Украине.
Украина рискует оказаться на пороге нового Майдана События, разворачивающиеся на территории Казахстана, сместили вектор всеобщего внимания и заставили нас хотя бы и на время но все же забыть о готовящейся к отражению «российской агрессии» Украине.
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