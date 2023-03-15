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Латыпов о критике со стороны Губерниева: «Нормально отношусь, меня это не обижает. Каждый вправе высказывать свое мнение»

Эдуард Латыпов рассказал, как реагирует на критику со стороны Дмитрия Губерниева. – Как относишься к критике Губерниева по поводу стрельбы? Он периодически критикует тебя и Иру Казакевич.

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