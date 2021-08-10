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Три рекордсмена самого высокого роста в мире

Три рекордсмена самого высокого роста в мире

Самый высокий и самый маленький человек в мире встретились возле пирамид. 35-летний Султан Кёсен из Турции является самым высоким человеком в мире, его рост 251 см и 24-летняя самая маленькая женщина Джиоти Амге из Индии, рост девушки 62,8 см.

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