Три рекордсмена самого высокого роста в мире

Самый высокий и самый маленький человек в мире встретились возле пирамид. 35-летний Султан Кёсен из Турции является самым высоким человеком в мире, его рост 251 см и 24-летняя самая маленькая женщина Джиоти Амге из Индии, рост девушки 62,8 см.