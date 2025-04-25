Руководство областного главка МВД приняло участие в закрытии детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей

Сегодня, в Самаре, на стадионе «Волга», состоялись финальные игры и торжественная церемония награждения юных победителей 23 детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, в котором принял участие заместитель начальника областного главка МВД генерал-майор полиции Александр Афанасьев.