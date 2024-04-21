Макс Ферстаппен выиграл Гран При Китая, Норрис и Перес на подиуме

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Китая, Норрис и Перес на подиумеGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен одержал четвертую победу в сезоне-2024, в уверенном стиле выиграв Гран При Китая.