Жители Украины назвали условия мира с Россией, которые их устраивают: результаты опросов шокируют

tsan tsan Вот украинские социологи и показали, как ошибался Президент Путин относительно украинского народа - никакой мы не один народ.

Лш Лариса шумбасова И впрямь - что-то не видится единства народного, хамски относились к русским западные окраинцы, а восточные считали себя тоже русскими окраинцами. Но 30 лет Запад в лице США трудился не зря из последних силенок.....