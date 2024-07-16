Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Жители Украины назвали условия мира с Россией, которые их устраивают: результаты опросов шокируют

Жители Украины назвали условия мира с Россией, которые их устраивают: результаты опросов шокируют

Жители Украины перечислили условия мира с Россией, которые их устраивают Тут некоторые воспрянули духом, узнав итоги опроса, проведенного Госслужбой качества образования Украины среди школьников, их родителей и учителей.

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Комментарии
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tsan tsan
Вот украинские социологи и показали, как ошибался Президент Путин относительно украинского народа - никакой мы не один народ.
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10 час.
Лш
Лариса шумбасова
И впрямь - что-то не видится единства народного, хамски относились к русским западные окраинцы, а восточные считали себя тоже русскими окраинцами. Но 30 лет Запад в лице США трудился не зря из последних силенок.....
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8 час.
Александр Симаков
Мы - один народ, только сорта разные. 😀 Как колбаса бывает высшего, первого, второго сорта и брак.  Вот украинцы и есть бракованные русские.
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8 час.

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