В Тазовском в День рыбака пройдет фестиваль ухи

14 июля на берегу реки Таз в Тазовском развернутся большие народные гуляния по случаю Дня рыбака. Одними из самых ярких и зрелищных событий праздника станут фестиваль ухи и соревнования по семейной рыбалке.
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