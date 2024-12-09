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Китай

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Китай никогда не будет в стороне от процесса развития Африки -- МИД КНР

Пекин, 6 декабря /Синьхуа/ -- У африканских стран всегда будут широкие возможности для развития в условиях продвижения Китаем открытости высокого уровня, а Китай никогда не будет в стороне от процесса развития и процветания Африки.

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