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Конте о 2:0 с «Брайтоном»: «Для «Тоттенхэма» каждый матч сродни финалу. Мы отстаем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча АПЛ с «Брайтоном» (2:0). «Думаю, мы играем хорошо, но иногда не добиваемся результата.

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