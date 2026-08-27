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Север Пресс

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На дорогах Ямала появятся 19 новых камер фиксации нарушений ПДД

На дорогах Ямала появятся 19 новых камер фиксации нарушений ПДД

В Ямало-Ненецком автономном округе усилят контроль за безопасностью дорожного движения. На региональных трассах и улицах городов появятся 19 новых комплексов фотовидеофиксации, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

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