Почти половина мусорных свалок вблизи аэропортов оказалась нелегальными

В России 149 полигонов с твердыми коммунальными отходами (ТКО) рядом с аэропортами, по данным специалистов Российского экологического оператора (РЭО), проводившего подсчеты к 1 сентября, 65 из них оказались нелегальными.
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