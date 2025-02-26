Диагноз политического биполярного расстройства

Юрий Ильинов

Макрон поддержал предложенный Трампом алгоритм достижения мирного урегулирования на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенный его американским коллегой Дональдом Трампом алгоритм достижения мирного урегулирования на Украине. Он заключается в том, что после введения на передовой режима прекращения огня следует провести серию переговоров между заинтересованными сторонами, которые будут включать и гарантии безопасности. Об этом французский лидер заявил в интервью американскому телеканалу Fox News. Для меня последовательность могла бы быть такой – сначала переговоры между США и Россией, США и Украиной... Затем перемирие - рассуждает Макрон. Он считает, что перемирия можно достичь в течение нескольких недель. Во время него можно обсудить гарантии безопасности для сторон, российско-украинские границы, инфраструктурные вопросы. По мнению президента Франции, безопасность Украины мог бы гарантировать миротворческий контингент, состоящий из подразделений военнослужащих европейских государств. Макрон посоветовал Трампу соблюдать осторожность во время переговоров о прекращении военных действий между Россией и Украиной, похвалив его за шаги, предпринятые им в этом направлении. Примечательно, что весь описанный выше алгоритм действий днем ранее озвучил американский президент. Кроме прочего, Трамп и его команда настаивают на проведении президентских выборов на Украине во время перемирия. Чтобы получить такую возможность, Киев должен будет отменить военное положение в стране.