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«Барселона» проявляет интерес к Теренсу Дэвису

«Барселона» интересуется защитником Теренсом Дэвисом (26 лет, 193 см). Последние два с половиной сезона Дэвис провел в составе «Сакраменто».

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