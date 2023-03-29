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Несмотря на наметившуюся пробуксовку федеральных проектов и программ, направленных на улучшение экологической ситуации в России, позитивные примеры реализации «зеленого» подхода к собственной деятельности со стороны отечественных предприятий в наше непрос

Несмотря на наметившуюся пробуксовку федеральных проектов и программ, направленных на улучшение экологической ситуации в России, позитивные примеры реализации «зеленого» подхода к собственной деятельности со стороны отечественных предприятий в наше непрос

﻿﻿Несмотря на новую остановку федеральных проектов и программ, направленных на улучшение экологической обстановки в России, все еще есть положительные примеры реализации «зеленого» подхода к собственной деятельности отечественными предприятиями в наше непростое время.

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