Несмотря на наметившуюся пробуксовку федеральных проектов и программ, направленных на улучшение экологической ситуации в России, позитивные примеры реализации «зеленого» подхода к собственной деятельности со стороны отечественных предприятий в наше непрос

Несмотря на новую остановку федеральных проектов и программ, направленных на улучшение экологической обстановки в России, все еще есть положительные примеры реализации «зеленого» подхода к собственной деятельности отечественными предприятиями в наше непростое время.
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