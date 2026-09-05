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Регионы России

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Пять мирных жителей погибли в ЛНР за сутки в результате атак ВСУ

Пять мирных жителей погибли в ЛНР за сутки в результате атак ВСУ

В городе Бряске прицельным ударом по легковому автомобилю были убиты 23-летняя девушка и её 63-летняя мать.

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