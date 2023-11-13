Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца

В связи с ростом цен на яйца в регионах кабмин предпринимает ряд мер. Так, в секретариате первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова сообщили «Известиям», что на прошлой неделе он провел очередное еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары.