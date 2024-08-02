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Иранский генерал: ось сопротивления проводит консультации на предмет того, каким будет ответ Израилю

Иранский генерал: ось сопротивления проводит консультации на предмет того, каким будет ответ Израилю

Иранская крылатая ракетаНачштаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери в очередной раз заявил о том, что удар по Тегерану, в результате которого погиб глава политсовета ХАМАС Исмаил Хания и ещё несколько человек, не останется без ответа.

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