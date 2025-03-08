НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 747 подписчиков

«Спаси нас, Россия!»: сторонники экс-президента Сирии Асада просят укрытия от террора боевиков аль-Джулани на военных базах РФ Хмеймим и Тартус

«Спаси нас, Россия!»: сторонники экс-президента Сирии Асада просят укрытия от террора боевиков аль-Джулани на военных базах РФ Хмеймим и Тартус

Силовики временного президента Сирии массово уничтожают мирное население нескольких провинций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх