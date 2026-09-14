В Минтрансе РФ допустили появление аэротакси в России через два-три года

Аэротакси в России может появиться через два-три года или пять лет. Такой прогноз дал министр транспорта РФ Андрей Никитин на полях Международного форума молодежи, передает ТАСС.
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