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Татар-информ

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В Минтрансе РФ допустили появление аэротакси в России через два-три года

В Минтрансе РФ допустили появление аэротакси в России через два-три года

Аэротакси в России может появиться через два-три года или пять лет. Такой прогноз дал министр транспорта РФ Андрей Никитин на полях Международного форума молодежи, передает ТАСС.

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