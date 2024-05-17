Во Вьетнаме запустили туристический поезд с видами на море

Вьетнам запустил новый туристический поезд класса люкс, курсирующий вдоль побережья страны. Вьетнамский поезд из Анантары курсирует между Нячангом и Куинхоном и предлагает своим пассажирам эксклюзивную поездку с потрясающим видом на море.