Во Вьетнаме запустили туристический поезд с видами на море

Вьетнам запустил новый туристический поезд класса люкс, курсирующий вдоль побережья страны. Вьетнамский поезд из Анантары курсирует между Нячангом и Куинхоном и предлагает своим пассажирам эксклюзивную поездку с потрясающим видом на море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии