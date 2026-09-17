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В соцсетях сообщают о выходе взрослого медведя к человеку вблизи Барнаула

В соцсетях сообщают о выходе взрослого медведя к человеку вблизи Барнаула

Появилось фото большого бурого хищника В социальных сетях распространилась информация о выходе медведя к жилым домам в строящемся поселке Березовый Мыс, который находится в Первомайском районе под Барнаулом.

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