How The Secret Service Turned A Classic NBC Sitcom's Set Into A 'Nightmare'

The Secret Service take their job seriously, something this NBC sitcom had to learn the hard (and weird) way when they wanted a presidential-level cameo.
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