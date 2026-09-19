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How The Secret Service Turned A Classic NBC Sitcom's Set Into A 'Nightmare'

How The Secret Service Turned A Classic NBC Sitcom's Set Into A 'Nightmare'

The Secret Service take their job seriously, something this NBC sitcom had to learn the hard (and weird) way when they wanted a presidential-level cameo.

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