Азаров: Киев старается переформатировать историческую память украинцев

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xinhua Снос советских памятников на Украине в рамках так называемой "декоммунизации" призван переформатировать историческую память жителей страны, заявил в интервью "Известиям" бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
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